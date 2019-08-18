غارات إسرائيلية على غزة

المصدر: القدس المحتلة- البيان، وكالات

شنّت طائرة حربية إسرائيلية، صباح أمس، غارات على ثلاثة أهداف في غزة، كما أطلقت قوات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مزارع الفلسطينيين بالقرب من «بوابة المطبق» شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل أرضاً خالية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما استهدفت بصاروخين أرضاً زراعية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وأضافت أن القصف ألحق أضراراً مادية في الأماكن المستهدفة وهو ما أكده أيضاً شهود عيان.



وفي سياق متصل، أطلقت قوات إسرائيلية، صباح أمس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مزارع الفلسطينيين بالقرب من «بوابة المطبق» شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وذكر موقع «فلسطين اليوم» أن أحداً لم يصب بأذى جراء إطلاق النار الإسرائيلي تجاه أراضي المزارعين.



تضييق وحصار



في السياق، حاصرت زوارق حربية إسرائيلية عدة مراكب صيد في بحر منطقة السودانية شمال القطاع على مسافة 3 أميال بحرية. وذكرت مصادر محلية أن زوارق «الاحتلال» فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.



مزاعم إسرائيلية



من جهة أخرى، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على صواريخ مضادة للدروع في مناطق غلاف غزة، وقال موقع (مفزاك لايف) إن القوات الإسرائيلية عثرت على صواريخ مضادة للدروع في منطقة مفتوحة في غلاف غزة.



وفي القدس المحتلة، منعت قوات الاحتلال، أمس، عقد محاضرة حول هدم منازل المقدسيين في جمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة بمدينة القدس.



وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال شرعت بإخراج الفلسطينيين من قاعة المحاضرة التي كان سيتم فيها عقد المحاضرة بتنظيم من جمعية برج اللقلق بالتعاون مع نقابة المحامين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب الفلسطيني معتز جرادات من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز الحمرا الاحتلالي قرب مدينة أريحا.