أمريكا ترحب بفرصة الحوار في ليبيا

المصدر: طرابلس، تونس - البيان، وكالات

رحب السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند الذي تولى مهامه رسمياً الأربعاء الماضي، بفرصة الحوار مع «جموع الليبيين لدعم جهود حل الأزمة الليبية» فيما أكدت تونس أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا.



تطلعات أمريكية



وأعرب نورلاند عن «تقديره لفرصة تقديم نفسه لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ولرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومسؤولين ليبيين آخرين كجزء من الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التواصل مع جميع الليبيين»، وفق بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن نورلاند التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لمناقشة سبل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية في ليبيا.

وأبدى السفير تطلعه إلى مقابلة المزيد من الشخصيات السياسية في الأيام والأسابيع المقبلة «لدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة».



مواصلة الجهود



على الصعيد ذاته، أكدت تونس أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا وذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي بقصر قرطاج وبحث معه تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية.



ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أكد الناصر على «أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية ليستعيد هذا البلد الشقيق أمنه واستقراره».



وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي كلف وزير الشؤون الخارجية بترؤس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.