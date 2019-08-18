عريقات يدعو المجتمع الدولي لاستمرار دعم «الأونروا»

المصدر: رام الله - د.ب.أ

دعت منظمة التحرير الفلسطينية أمس إلى استمرار تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتصويت بجانب تجديد التفويض لولاية الوكالة.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في رسائل مكتوبة له، أن استمرار دول العالم في دعم الأونروا يمثل التزاما قانونياً وأخلاقياً إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين (الفلسطينيين) وفقاً للقرار الأممي 194.

ووجه عريقات الرسائل إلى الأمم المتحدة وهولندا وسويسرا وبلجيكا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الأونروا التي يواجه كبار مسؤوليها تحقيقاً بشأن استغلال المنصب، إضافة إلى تصويت حول تجديد ولايتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وبهذا الصدد، دعا عريقات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في الأونروا قبل نهاية الشهر المقبل.

وأكد أن استقرار الأونروا وبرامجها هذا العام يعد أكثر أهمية في الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة وتجديد ولاية أونروا وذلك ضمن استمرار نضال الوكالة في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية الشهر المقبل من أجل أن يتمحور المؤتمر حول التبرعات نفسها واحتياجات اللاجئين.