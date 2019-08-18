الأسير الفلسطيني المسنّ التميمي دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - وفا

دخل الأسير الفلسطيني المسنّ صدقي حامد الزرو التميمي (60 عاماً) من مدينة الخليل، أمس، عامه الـ18 في سجون الاحتلال.

وقالت إكرام شقيقة الأسير إن سلطات الاحتلال نقلت صدقي بين عدة سجون، وهو يقبع الآن في سجن نفحة الصحراوي، ويعاني من الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن وعدم تقديم الرعاية الطبية له، خلافاً لما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشارت إلى أنه متزوج ولديه أسرة مكونة من 18 فرداً، وتُوفي والدهما وهو داخل الأسر. يشار إلى أن الأسير صدقي اعتقل في 16 أغسطس 2002 بعد اقتحام بيته من قِبل قوات الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لمدة (35 عاماً). ويعاني الأسير التميمي من عدة أمراض، ما يفاقم من معاناته، كما أنه لا يقوى على السير ويعاني من هزال شديد ونقص بالوزن.