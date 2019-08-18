«التحالف»: قوات «الانتقالي» تبدأ الانسحاب إلى مواقعها السابقة في عدن

المصدر: الرياض، عدن - وكالات

بدأت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشادت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان، أمس، بـ«استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما ثمّنت قيادة التحالف «استجابة المجلس الانتقالي في عدن لدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة وبدأها (السبت) بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف».

ودعت قيادة القوات المشتركة إلى «استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة وداعش».

وأعلن عضو في الحكومة اليمنية، أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من عدة مبانٍ رسمية سيطرت عليها مؤخراً في عدن. وكتب وزير الإعلام معمر الإرياني على «تويتر»، أنهم أخلوا مقرات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي إضافة إلى مستشفى عدن.