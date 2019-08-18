إشادات سعودية يمنية بجهود الإمارات في معالجة الأحداث الأخيرة

المصدر: عدن - البيان

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بالدور الفعال للإمارات في معالجة أحداث عدن وتوحيد الجبهة الداخلية في اليمن لمواجهة ميليشيا الحوثي.

وقال الأرياني إن الحكومة الشرعية تثمن عالياً دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باحتواء أحداث عدن. ودعا في تغريدة له على «تويتر» إلى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

من جهته، أشاد محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن بالدور الفعال للأشقاء في الإمارات وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستعادة الأمن والاستقرار.

وأكد آل جابر أن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أكدت على متانة العلاقات السعودية - الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وشدد على أن الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة أحداث عدن، أبرزت وحدة الصف في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، العدو الحقيقي لليمن، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران.

وعلى صعيد متصل، التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز - رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني واستعرضا ما بذلته قوات التحالف العربي من جهود على مختلف الأصعدة للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، كما تم التأكيد على أهمية توحيد الصف والجهود لإنهاء الخطر الإيراني من خلال ميليشيا الحوثي في اليمن

اتصالات

ذكرت مصادر سياسية أن التحالف يواصل اتصالاته مع الأطراف اليمنية للتحضير للقاء مرتقب في المملكة بهدف حل الخلافات وتعزيز قوة ومتانة الجبهة الداخلية في مواجهة ميليشيا الحوثي باعتبار ذلك أولوية مطلقة، وتوقعت المصادر أن يتم عقد اللقاء هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه سيناقش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية وبما يحقق الشراكة الوطنية لكل القوى اليمنية التي تخوض المواجهة مع ميليشيا إيران ومشروعها التدميري في اليمن.