الإمارات: نعمل من أجل سودان مزدهر ومستقر

المصدر: الخرطوم ـ البيان، وكالات

بحضور ومشاركة دولة الإمارات، وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان أمس وثائق إدارة الفترة الانتقالية لينهي بذلك حقبة مظلمة من تاريخ البلاد وفتح الباب واسعاً لمرحلة جديدة لبناء نظام حكم مدني.

ووسط احتفالات شعبية ورسمية، وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر «تويتر» أمس، «الإمارات متشجعة بالتطورات في السودان، وتدعم الانتقال السياسي والدستوري السلمي».

وأضاف قرقاش «سنعمل مع السودان والأصدقاء والحلفاء من أجل سودان مزدهر ومستقر». من ناحيته، أكد معالي ‎الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، والذي شارك في مراسم حفل التوقيع، وقوف الإمارات مع السودان في مسعاه نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة والسير فيها نحو مستقبل مزدهر.

وشدد على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره.

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