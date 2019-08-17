البحرين تستنكر الاعتداء الحوثي الإرهابي على حقل "الشيبة"

المصدر: البيان الالكتروني



استنكرت مملكة البحرين، السبت، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ووصفت الخارجية البحرينية الهجوم بـ"العمل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع".

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ "الداعم دائما لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها".

ودعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها بحسب سكاي نيوز.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد قالت، السبت، إن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرقي السعودية تعرضت لهجوم إرهابي.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم "تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار "درون" مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارا محدودة، ودون أي إصابات بشرية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بحسابها الرسمي على "تويتر".

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن "الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي".