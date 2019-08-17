السيسي يعين رئيساً جديداً لهيئة قناة السويس

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيساً لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، "السبت"، فقد تم تعيين مميش مستشاراً لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية.

وشمل القرار الجمهوري أيضا تعيين المهندس يحيى زكى رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتولى مميش رئاسة هيئة قناة السويس في أغسطس 2012، وكان قائداً لهيئة القناة في عمليات حفر وتكريك "قناة السويس الجديدة" حتى افتتاحها للملاحة الدولية في أغسطس 2015.

وكان ربيع يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، منذ ديسمبر 2016. كما تولى عدة مناصب في القوات المسلحة، من بينها قائد القوات البحرية.