الجبير: المملكة مع كل ما يضمن أمن السودان واستقراره

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن المملكة مع كل ما يضمن أمن السودان واستقراره.

وأضاف إن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق

وأكد الجبير: أن المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها إثيوبيا والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج وأن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأوضح : أن لمملكة تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره.