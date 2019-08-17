الاتحاد الأفريقي: هذا الإنجاز التاريخي العظيم جاء من هندسة وصنع الإرادة الوطنية

المصدر: البيان الالكتروني

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، السبت، إن الاتفاق السوداني يعبر عن إرادة الشعب على الرغم من أنه لم يكن أمرا سهلا، فيما ذكر الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن ما تشهده السودان اليوم يعبر عن تشبث دول أفريقيا بمبدأ حل مشاكلها بنفسها.

وأوضح فكي، خلال حفل توقيع وثائق الفترة الانتقالية: "الاتفاق لم يكن أمرا سهلا، كلكم تعرفون الصعاب الجمة التي اعترضت سبيله خلال الأشهر المنصرمة".

وأضاف: "اتفاقكم هذا جاء تعبيرا عن إرادة الشعب السوداني ونخبته للتصدي لكل التحديات بروح عالية من المسؤولية والوطنية".

وأبرز فكي أن "الوضع في السودان معقد للغاية بسبب موروث التراكمات السلبية والتهميش والحروب المتعددة وما أسفرت عنه من كوارث إنسانية، لكنني سعيد لما حصل اليوم في الخرطوم" وفق سكاي نيوز.

وتابع: "أود أن أؤكد تأكيدا قويا على أن هذا الإنجاز التاريخي العظيم جاء من هندسة وصنع الإرادة الوطنية"، مبينا أن "مستقبل السودان الجديد مرهون بإشراك واحترام الجميع لإتاحة الفرصة لكل أبناء وبنات الوطن ليسهموا في أغنية الحرية والعدالة والسلام".

من جهته، ذكر ولد لبات أن الوساطة الأفريقية "جاءت تعبيرا عن تشبث أفريقيا بمبدأ حل مشاكلها بنفسها وبصورة مستقلة".