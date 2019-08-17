اتساع دائرة الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى 49 أسيراً

المصدر: رام الله - وكالات

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، بينما ارتفع عدد الأسرى المتضامنين معهم إلى 49 أسيراً.

الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز قال إن 30 أسيراً من أسرى الجبهة الشعبية في سجون (النقب، وعوفر، وريمون، وجلبوع) انضموا للإضراب التضامني مع الأسرى المضربين للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب المضربين، وكان سبقهم 19 أسيراً يوصلون الإضراب التضامني مع المضربين.

وبيّن الأشقر أن أقدم الأسرى المضربين الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاماً) من القدس المحتلة، الذي يخوض إضراباً منذ 43 يوماً، وهو معتقل إدارياً منذ يونيو العام الماضي، ويعاني ظروفاً صحية سيئة، نتيجة إصابة سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة، ونقل إلى مستشفى الرملة بعد تراجع شديد لحالته الصحية.

كذلك يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين إضرابه المفتوح منذ 13 يوماً، رفضاً للاعتقال الإداري بحقه، وكان قد أعيد اعتقاله في فبراير الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، هو أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاماً في سجون الاحتلال.