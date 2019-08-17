الكشف عن تورّط حزب الله في تهريب مخدرات

المصدر: بيروت - وكالات

كشف فصيل مسلّح مخططاً لحزب الله لخلق التوتر في محافظة السويداء. وقالت قوات شيخ الكرامة في بيان، إنها كشف مخططاً خبيثاً لحزب الله لخلق التوتر في السويداء.

وقالت القوات، إنه عند مرور دورية تابعة لها وعلى مفترق طرق السهوة - حبران تعرضت سيارة الدورية لإطلاق نار كثيف، إلا أنّ عناصر المجموعة ردوا على مصادر النيران ما دفع مطلقيها للهرب، لتعثر القوات بعد تمشيط المنطقة على هاتف محمول وجهاز لاسلكي وقاذف «آر. بي. جي».

وأشارت إلى أنّ رسائل على الهاتف المحمول، أثبتت تورط ضباط وعناصر لإدخال حجاج من حزب الله إلى السويداء، مضيفة أن محادثات مماثلة تشير إلى عمليات اتجار بالحبوب المخدرة والترامادول من لبنان إلى السويداء في سوريا والأردن.