بومبيو: حزب الله وإيران يهددان لبنان

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، إن لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله. وأكد بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في واشنطن، التزام بلاده بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، معرباً عن استعداده للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل.

الخط الحدودي

ورحّب بومبيو الذي كان يقف إلى جانب الحريري خلال الحديث مع الصحافيين، بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بإحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة. وأضاف أنّ هذه المحادثات يجب أن تشمل متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.

وقال بومبيو، إنّه على الطاولة سيكون هناك أيضاً إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، مردفاً: «نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضاً في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريباً مناقشات موضوعية حول هذه القضايا المهمة، وهو ما سيكون ذا فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية».

بدوره، أعلن الحريري، انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع إسرائيل. وبعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد الحريري التزام لبنان بمتابعة مسار المفاوضات التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالحدود البرية والبحرية. وأضاف للصحافيين: «نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة»، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر سبتمبر المقبل.