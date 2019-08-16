المسماري: القوات الجوية الليبية استهدفت مواقع لطائرات تركية مسيرة في مطار زوارة

المصدر: البيان الالكتروني

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري الجمعة، إن سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري أن المطار يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضد الجيش الوطني الليبي، لمصلحة الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وتتحالف مع أنقرة بحسب سكاي نيوز.

وأشار إلى أن المطار يحتوي على غرفة عمليات لتسيير "الدرون" التركية، التي تستهدف قاعدة "الوطية" الجوية والقوات التابعة للجيش غرب طرابلس.

وبيّن أن سلاح الجو الليبي جدد غاراته على قاعدة الطائرات التركية صباح الجمعة في مطار زوارة.

وكان الجيش الليبي أعلن، الخميس، أن طائراته استهدفت مطار زوارة الدولي الواقع على بعد 120 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مشيرا إلى تدمير مرآبين داخل المطار فيما تم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب.

ولفت المسماري إلى أن الضربات الجوية استهدفت مواقع في المطار توجد فيها عناصر تقوم بتسيير الطائرات وأماكن تخزينها ومخازن أخرى للعتاد الحربي.