الداخلية الكويتية تعلق على فيديو لسيدة تتعدى على الذات الإلهية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية اتخذت كل الإجراءات القانونية حول ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يتضمن تعدي سيدة على الذات الإلهية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت بإجراء البحث والتحري حول السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حيث تم التعرف عليها وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر سيدة داخل سيارة وهي تردد كلمات اعتبرت تعدياً على الذات الإلهية.