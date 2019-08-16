مسؤول عسكري يثمّن انتصارات الشرعية

المصدر: عدن - وكالات

تفّقد رئيس أركان قوات الشرطة العسكرية، العميد الركن سيف الزعزعي، أمس، أبطال الجيش الوطني من منتسبي فرع الشرطة العسكرية بمحافظتي ذمار والبيضاء وأفراد اللواء 159 المرابطين في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وأشاد العميد الزعزعي، خلال الزيارة، بالمعنويات القتالية العالية التي يتمتع بها أفراد ومنتسبو فرع الشرطة العسكرية في محافظتي ذمار والبيضاء، وأفراد اللواء 159 مشاه المرابطين في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، مثمناً الانتصارات المتواصلة التي يحققها هؤلاء الأبطال، وما يسطرونه من مواقف بطولية نادرة وهم يتصدون لميليشيا الحوثي الإرهابية في جميع المواقع العسكرية في جبهة قانية.

وحضّ الزعزعي، قيادة وأفراد فرعي الشرطة العسكرية بذمار والبيضاء على مزيد من اليقظة العالية، ورفع الجاهزية القتالية والصبر والثبات والاستبسال في مواجهة الميليشيا حتى يتم دحرها، مؤكداً استمرار المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني بدعم وإسناد التحالف العربي حتى استعادة الدولة ودحر الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، واستكمال تحرير كل تراب الوطن من تلك الميليشيات الإرهابية.