ضربة أمريكية لـ«داعش» جنوب الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلنت قيادة عمليات نينوى مقتل 16 من عناصر داعش، بينهم سبعة قادة يحملون الجنسية السورية، بقصف مدفعي أمريكي جنوب الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري الناطق باسم عمليات نينوى للصحافيين إن «المدفعية الأمريكية قصفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الحاوي قرب مطار القيارة (60 كلم جنوب الموصل) ما أدى إلى مقتل 16 عنصراً من داعش بينهم سبعة قادة سوريين».

من جانبه، أكد أحمد جاسم مدير الطب العدلي في الموصل أن «دائرته تسلمت اليوم جثث 16 داعشياً».

وما زالت مناطق عدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش رغم القضاء على التنظيم عسكرياً في معظم مناطق البلاد.