عبد الله حمدوك رئيساً للحكومة الانتقالية السودانية

المصدر: البيان الالكتروني

اتفق تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان اليوم (الخميس) على تسمية الدكتور عبد الله حمدوك، رئيسا للحكومة الانتقالية، حسب ما أعلن أحد مكوناته الرئيسية، بحسب "اخبار السودان".

وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد المكونات الرئيسية للتحالف في تصريح صحفي اليوم إن “هياكل قوى الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المرتقبة، اتفقت على تولي الدكتور عبد الله حمدوك، منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر”.

وتعهد التجمع بدعم حمدوك، لكنه أكد على التمسك بدوره كمراقب خلال الفترة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية الكاملة في السودان.

وجرى التوافق بشأن تولي حمدوك منصب رئيس الوزراء، اليوم خلال اجتماع موسع بالخرطوم لمكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بحسب التجمع.

وضم الاجتماع، تجمع المهنيين السودانيين، كتلة نداء السودان، كتلة قوى الإجماع الوطني، وتجمع الديمقراطيين المعارض.

سيرة ذاتية:

وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعملَ كخبيرٍ اقتصادي وخبيرٍ في مجال اصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية. حاصلَ على ماجستير ودكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر فِي المملكة المتحدة.

وعمل “حمدوك” في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى العام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى العام 1997. وعُين في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى العام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي.

في الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط..

وشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.. وفي العام 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، حينئذ، بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر.

كما خدم حمدوك في المعهد الدولي كمدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط من عام 2003الي-2008

قاد قبل ذلك أنشطة اللجنة المكلفة بإدارة و وضع السياسات، و “نيباد” والتكامل الإقليمي والحكامة والإدارة العمومية.

من 2008— 2003 .

وفي العام 2018، تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية، بحسب “أخبار السودان”.