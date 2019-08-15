الرئاسة الفلسطينية: المسجد الأقصى خط أحمر

المصدر: رام الله - وكالات

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، مستنكرة تصريحات وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي: «ندين هذه التصريحات الرامية لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية»، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً. وأضافت، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات، والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.

وأكدت الرئاسة، أن القيادة الفلسطينية على تنسيق كامل ومتواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة لوقف الاعتداءات التي يقوم بها المتطرفون بحماية الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

نشاط استيطاني

إلى ذلك، صوّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طريقاً زراعياً قيد التنفيذ وأراضي زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. وأفاد الناشط إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل رويسات جنوب شرق الولجة، وصوروا طريقاً زراعياً شق قبل فترة وهو قيد الإنشاء، إلى جانب مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، قبل أن ينسحبوا من القرية.