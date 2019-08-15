«شؤون المسجد النبوي» تبدأ تنفيذ خطة ما بعد الحج

المصدر: المدينة المنورة - واس

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف التي تمثل إحدى القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة تقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لموسم الحج الثاني من خلال خططها التشغيلية والتنفيذية، وشرعت في تنفيذ خطة ما بعد الحج، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتتمثل هذه الخطط متابعة جميع شؤون المسجد النبوي والخدمات فيه وتقديمها للمستفيدين من زوار ومصلين بما يناسب احتياجاتهم ليؤدوا عبادتهم بالمسجد النبوي بكل يسر وسهولة، إذ تقدم الوكالة أعمال نظافة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه وفرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16000 سجادة داخل المسجد وسطحه وأطرافاً من الساحات الشمالية والغربية والشرقية.

إضافة إلى مهام إدارة السقيا التي تتولى توريد أكثر من 300 طن من مياه زمزم يومياً، وكذلك توفير مياه زمزم الباردة في 15.000 حافظة مياه داخل المسجد النبوي وسطحه، فضلاً عن 40 خزاناً من المياه الباردة مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى 60 موقعاً للمشارب فيها 385 نافورة شرب في ساحات المسجد.