الميليشيا تهاجم «يافع» وتتكبد خسائر فادحة

المصدر: عدن - وكالات

هاجم مسلحون من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منطقة يافع جنوبي اليمن، فيما أحبط الجيش الوطني هجوماً شنوه على مواقع بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري إن 7 عناصر بصفوف ميليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في أعقاب هجوم مباغت استهدف التوغل في المناطق الشمالية الشرقية لمديرية الحد بيافع شرقي محافظة لحج.

وقصفت مدفعية ميليشيا الحوثي قرى «السر» أولى بلدات يافع المتاخمة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد، غير أن قوات قبلية وأخرى للحزام الأمني تصدت لهم وعززت «جبل العر» ومنطقة المواجهات، ما أدى لتكبد الانقلابيين 7 قتلى وإصابة آخرين.

وفي جبهة أخرى، كسرت قوات الجيش اليمني هجوماً عنيفاً شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه شرق مديرية حيران في محافظة حجة، ما أسفر عن تكبدها خسائر بشرية فادحة. وحسب الجيش اليمني، خلفت المعارك التي شهدتها حيران شمال غرب حجة العديد من القتلى والجرحى بصفوف الميليشيا.

وفي معقل الميليشيا بصعدة، واصلت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية واستهدفت آلية عسكرية حوثية كانت تتمركز في بلدة «الغول» المحيطة بمركز كتاف. كما استهدف التحالف تجمعاً حوثياً في ذات البلدة، مما أدى إلى مقتل العشرات، تزامناً مع قصف مدفعي تشنه وحدات الجيش اليمني، بهدف التقدم صوب مركز مديرية كتاف.