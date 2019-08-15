20 متعافيًا من الإدمان يؤدون فريضة الحج

المصدر: جدة - واس

أتم 20 متعافياً من الإدمان آداء فريضة الحج، وذلك ضمن برنامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، والتي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية كفى بالليث، وسام المهداوي، أن المتعافين توجهوا إلى الحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابا أدوا المناسك، وذلك لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم بعد المولى على الثبات وعدم الانتكاسة، فالحج ليس مجرد شعيرة بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، والانسلاخ من كل ما يحمله الماضي من سلبيات.

يذكر أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية، حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين في علاج الإدمان، وقضايا الشباب.