قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر

المصدر: وكالات

كشف تقرير نشرته صحيفة "حرييت" التركية عن أن أنقرة ستفتتح قاعدة عسكرية جديدة في الخريف بقطر، موضحا أن أعداد القوات التركية المتمركزة في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل القريب.

وقالت الكاتبة هاندي فيرات انها زارت الدوجة وأن الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية ودرجة حرارة تصل إلى 47 مئوية، وأعدادهم سوف تزيد في المستقبل القريب.

وأكدت الصحيفة أن القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر تتمتع بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين، بسبب "الموقع الذي يعد حاسما في سياسات الخليج والشرق الأوسط والاستراتيجية في مسائل الطاقة.

وأوضحت الكاتبة أن حديثا يدور عن "افتتاح كبير" في الخريف، وسط توقعات بأن يقوم أمير قطر والرئيس التركي بالإعلان عن مراسم الافتتاح.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذه القاعدة العسكرية في قطر مستمرة في النمو، وأنه يجري بناء قاعدة جديدة بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية.

ولفتت إلى أن أعمال بناء القاعدة الجديدة انتهت وأنها تضم عددا كبيرا من المنشآت الاجتماعية.

وأشارت إلا أن عدد الجنود سيزداد، إلا أنها فضلت ألا تذكر الأعداد "حفاظا على مصالح تركيا وأمنها".

واكتفت بتوضيح أن العدد سيصبح "كبيرا"، وأكدت على أن قطر "تولي أهمية كبرى لهذه القاعدة العسكرية".