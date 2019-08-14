الأمم المتحدة تدين الهجمات على بنغازي

المصدر: وام

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بأقوى العبارات الهجوم الذي وقع بسيارة مفخخة في العاشر من أغسطس الجاري في بنغازي واسفر عن مقتل ثلاثة من موظفي الامم المتحدة، مشددا على أهمية العمل من أجل تحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم ومحاسبتهم.

كما أعرب الامين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل .

وقال " لسنا على علم بأي ادعاءات بالمسؤولية عن السيارة المفخخة. وسنحاول التأكد من الحقائق وراء الحادث ، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيق داخلي.

وشدد على أهمية دخول الأطراف المعنية في حوار دون تأخير، مبديا استعداد الأمم المتحدة لتيسير هذا الحوار.