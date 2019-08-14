القوات الليبية تحبط مخططاً لاستهداف الجفرة

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أعلنت مصادر عسكرية أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن، صباح أمس، غارات على مواقع لميليشيات من مصراتة وقوات يتزعمها الإرهابي إبراهيم الجضران في بوابة السدادة شرقي مصراتة، ووفق المصادر فإن تلك الميليشيات كانت بصدد التجمع في المنطقة بهدف تنفيذ هجوم مباغت على منطقة الجفرة، الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي.. بالتزامن أبلغ مسؤول عسكري رفيع «البيان» أن الجيش الليبي كان حريصاً على الهدنة ولكن الميليشيات هي من خرقتها.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القوات الجوية استهدفت عناصر ما يسمى جبهة غرفة تحرير سرت والمنطقة الغربية التابعة، جنوبي طرابلس.

ضربات مركزة

وقال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة خالد المحجوب لـ«البيان»: إن سلاح الجو وجه ضربات مركّزة لميليشيات مصراتة وحلفائها عندما كانت تخطط للهجوم على منطقة الجفرة.

وأضاف، أن الجيش الليبي كان حريصاً على احترام الهدنة المعلنة بمناسبة عيد الأضحى، ولكن الطرف المقابل هو من خرقها، وحاول التقدم نحو مواقع القوات المسلحة التي كانت في الموعد، وقد تصدت له بحزم.