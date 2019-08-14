طلائع الحجاج تغادر مكة المكرمة

المصدر: مكة، المدينة - البيان، وكالات

بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام مغادرة مكة المكرمة، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، ومشروعات ضخمة وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –– التي أسهمت في أداء ضيوف الرحمن لفريضة الحج في جو يسوده الأمن والطمأنينة.

وفيما أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالنجاح الباهر الذي تحقق واعتبر نجاح المملكة العربية السعودية في إدارة الحج مفخرة لكل مسلم، أعلن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، الأرقام النهائية لموسم الحج الحالي، مؤكداً أن عدد ضيوف الرحمن بلغ 2.489.406.

إشادة

وأشاد معالي أنور قرقاش بالنجاح السعودي الباهر في إدارة الحج، وإنسانية الفرق السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

وكتب معاليه في تغريدة: «النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم». وأضاف: «جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين».

إحصاءات

في الأثناء أكد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، أن عدد ضيوف الرحمن بلغ 2.489.406 حيث بلغ عدد حجاج الخارج 1.855.027 حاجاً، فيما وصل حجاج الداخل 634.379 حاجاً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وبلغ عدد الحجاج النظاميين 336.000 حاج وعدد المخالفين 298.379 مخالفاً، لكن عدد المخالفين انخفض خلال العام الحالي عن العام الماضي بواقع 29 في المئة، حيث بلغ عدد المخالفين في العام الماضي 383.000 مخالف.

إشراف

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350.000 بالإضافة إلى 35.000 متطوع ومتطوعة، بينهم 120.000 رجل أمن، و200.000 من مختلف القطاعات، و30.000 ممارس صحي. في غضون ذلك.

وزعت الجهات الخيرية أكثر من 26 مليون وجبة، خلال حج هذا العام، تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.وبلغت الأحمال الكهربائية، خلال حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، 4715 كيلو وات، وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر، خلال الحج.

وأضاف الأمير خالد الفيصل «كما تم نقل 2.489.406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360.000 حاج عبر قطار المشاعر و100.000 استخدموا طرق المشاة والباقي تم نقلهم عبر 20.000 حافلة.

وفي مجال الخدمات الطبية، تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية، وهؤلاء نقلوا إلى عرفات وأتموا حجهم وهم في سيارات الإسعاف، إذ منهم من هو مغمى عليه ولكنه أتم حجه.

مغادرة

وكانت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بدأت بمغادرة مكة المكرمة عبر حافلات النقابة العامة للسيارات التي جهزت بكامل الخدمات البشرية والآلية بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وأداء طواف الوداع وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت أداء المناسك بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من خدمات.

وما نفذته من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أسهمت في أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية»واس«عن عدد من ضيوف الرحمن سرورهم بما تلقوه من خدمات سهلت عليهم أداء المناسك ومكنتهم من التحرك بسهولة ويسر مشيدين بالمستوى المتقدم للخدمات وعلى جميع المستويات المقدمة لهم من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الحج.. ونوه الحجاج طبقاً لـ(واس) بالنقلة النوعية والتاريخية المتطورة التي لمسها وشاهدها الجميع في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتنظيم المتميز.

31205

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن من معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أول أيام التشريق 31205 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 2629 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 28576 حاجاً بالتوجيه والشرح.

كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1049 طلعة.وجندت الجمعية لمهمة الإرشاد في اليوم الحادي عشر أكثر من 2000 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني. منى - وكالات

17

نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خلال موسم الحج، من إنقاذ حياة 17 حاجاً أصيبوا بجلطات دماغية حادة تم علاج 9 حالات منهم بالأدوية المذيبة للجلطات، بينما تم إجراء قسطرة دماغية لـ 8 حجاج. واستقبلت خدمة الخط الساخن لجلطات الدماغ، 17 حالة من ضيوف الرحمن أصيبوا بجلطات دماغية حادة خلال أدائهم لمناسك الحج.

حيث تم نقلهم على الفور للمدينة الطبية والتعامل مع حالاتهم في وقت قياسي، وبعمل تكاملي مميز ابتداء من نقل الحجاج ومن ثم تقييم حالتهم طبياً وإجراء الأشعة المقطعية والبدء في العلاج المذيب للجلطات، حيث يعد علاج الجلطات الدماغية بالأدوية المسيلة والقسطرة. مكة المكرمة - واس

1500

كشف منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» محمد الأحمدي، وجود 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة (360 درجة) في مركز التشغيل والتحكم لمراقبة محطات القطار التسع وتأمين سلامة ضيوف الرحمن.

وذكر الأحمدي، أن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظاماً متقدماً لمراقبة حركة قطارات المشاعر مع إمكانية التحكم بها مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات، ويتطلب التدخل السريع من قبل المهندسين المتواجدين في المركز.