مقتل ١٠ إرهابيين في عملية أمنية بصحراء الأنبار غرب العراق

المصدر: بغداد - وكالات

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، عن مقتل ١٠ إرهابيين من تنظيم داعش، في عملية إنزال جوي نفذتها القوات بإسناد من طيران التحالف الدولي في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال الجهاز في بيان: «نفذت قوة من الوحدة التكتيكية الأولى أحد تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع التحالف الدولي، عملية عسكرية في صحراء الأنبار، تمثلت بتوجيه ضربة جوية من التحالف على مواقع لمسلحي داعش، ثم أجرت قوة الوحدة التكتيكية إنزالاً جوياً واشتبكت مع مسلحي التنظيم الإرهابي».

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن قتل ١٠ عناصر من داعش، بينهم ٨ خلال الاشتباكات، موضحاً أنه «مع عملية التمشيط عُثر على اثنين آخرين من مسلحي التنظيم الإرهابي، كانا يرتديان حزامين ناسفين، قتلت قوات مكافحة الإرهاب أحدهما بينما تمكن الآخر من تفجير نفسه على القوة المهاجمة دون خسائر ».