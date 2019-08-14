عبدالمهدي يوجّه بالتحقيق بانفجارات مخزن الأسلحة في بغداد

المصدر: بغداد - د.ب.أ

دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي أمس إلى استكمال التحقيق بشأن حادث الانفجارات التي وقعت أول من أمس في مخزن للأسلحة والعتاد في معسكر الصقر وتأمين المعسكرات ومخازن العتاد ومواقعها.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن عبدالمهدي تفقد موقع الانفجار في معسكر الصقر برفقة وزير الداخلية ووجه باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث. وكانت انفجارات عنيفة هزت مخزناً للأسلحة والعتاد في معسكر الصقر بمنطقة عويريج جنوب غربي بغداد، ما أوقع قتيلاً و29 جريحاً. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.