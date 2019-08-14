مصر تؤكد استمرار جهودها لتحقيق تطلعات السودانيين

المصدر: القاهرة - وكالات

أكدت مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وقال بيان الخارجية المصرية في ختام اجتماعات استضافتها مصر بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية: «استضافت مصر على مدى يومين اجتماعاً مهماً بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السبت المقبل تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم».

وكان القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح أكد وجود عدد من القضايا العالقة خلال المفاوضات بين وفدي الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، التي دارت في القاهرة. وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحافي، أن المحادثات بين الجانبين مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان، إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير جاء مواصلة للاهتمام بقضايا السلام والمواطنة في السودان. وأضاف عرمان، أن التفاوض بين الطرفين يحتاج ثلاث سنوات ويتطلب جبهة شعبية واسعة على امتداد هذه الفترة.

واتفقت الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير على مواصلة الحوار حول النقاط العالقة داخل الخرطوم وخارجها للوصول إلى اتفاق حول وثيقة السلام المرفقة بالوثيقة الدستورية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لأعضاء وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير في القاهرة.

وأكدت الجبهة على لسان القيادي جبريل إبراهيم أن مصر حريصة على السلام بغض النظر عن المنبر، ونفى اتجاه الجبهة للمحاصصة في السلطة المقبلة. كما شكرت الجبهة الثورية مصر لمساندتها الشعب السوداني وحرصها على إرساء السلام. من جانبه،قال مدني عباس مدني، الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، «إننا حريصون في الفترة المقبلة على اكتمال عملية السلام في السودان».

جهود كبيرة

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن مصر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف الثورة السودانية من خلال استضافتها لاجتماعاتنا مع وفد الجبهة الثورية السودانية.