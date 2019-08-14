محمد السادس يلغي نهائياً الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب، الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه أن الملك محمد السادس "أصدر أمرا بأنه لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 أغسطس من كل سنة".

وكان الملك محمد السادس أمر قبل ذلك مختلَف المؤسسات والهيئات الوطنية بجعل احتفالات عيد العرش الماضي عادية ومن دون مظاهر البذخ التي تكرست على مدى عقود.

وعلى غرار الأمر السابق بتخفيف مظاهر الاحتفال بعيد العرش، لم تقدم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أي تعليل لإصدار الملك أمره بإلغاء الاحتفال الرسمي الذي كان يقام في القصر الملكي بمناسبة عيد ميلاده.

وعن دلالات إلغاء الاحتفال بذكرى ميلاد الملك داخل القصر الملكي، قال رشيد لزرق ، المحلل والباحث في العلوم السياسية، لـ "هسبريس" إن الملك يريد، بهذا القرار، "خلق تحول عبر تكريس الملكية الاجتماعية، والمواطنة لما يحمله ذلك من دلالات مهمة، في عيد الشباب، وما يتطلبه من النهوض بالجوانب الاجتماعية لهذه الفئة".

وربط لزرق بين القرارين الأخيرين للملك ومطالبة رئيس الحكومة، في منشور لإعداد قانون المالية لسنة 2020، مختلف القطاعات الحكومية بضرورة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها.

وانطلاقا من قراءته للمعطيين السابقين، يخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن هناك إدراكا مسبقا بأن المغرب مقبل على مرحلة صعبة تستدعي حشد جميع الإمكانات لإنجاح الورش الاجتماعي، "لكونه أكبر تهديد يمكن أن يهدد التجربة المغربية، خاصة في ظل مناخ إقليمي متقلب".