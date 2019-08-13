وفاة رجل الأعمال المصري الشهير حسين سالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أفاد تقرير إخباري اليوم الثلاثاء بوفاة رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر ناهز 85 عاما.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصدر مقرب منه أنه تُوفي فجر اليوم في إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح المصدر أن أسرته أكدت أنه سيتم نقل جثمانه للقاهرة لدفنه في مقابر العائلة تنفيذا لوصيته.

تجدر الإشارة إلى أن سالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وبعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير 2011 واجه عدة قضايا في اتهامات بالفساد أبرزها قضية "تصدير الغاز لإسرائيل" والتي جرى تبرئته منها لاحقا.

كما توصل إلى تصالح مع السلطات المصرية نظير التنازل عن جزء كبير من ثروته.