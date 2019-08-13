"جورج بوش" يجذب الحجاج في منى

المصدر: البيان الإلكتروني

لا يجد البروفسور الأميركي جون سبوزر (87 عاماً)، حرجاً من تكرار مناداته من قبل البعض بجورج بوش، أو سؤاله هل أنت من عائلة بوش.

وقال جون سبوزر من مشعر منى حيث يؤدي حجته الأولى: «لقد أصبحت معتاداً على مثل ذلك، فأنا أتفهم تعجب الناس، ففي أميركا، وفي داخل عائلتي أيضاً كنت أسمع ذلك التعليق المضحك، منذ مرحلة الشباب، فما الحال بالناس الآخرين، لا سيما خارج أميركا» بحسب صحيقة الشرق الاوسط.

ويتبسم جون، الذي يتحدر من ولاية أوريغون: «ها أنا أصل إلى سن السابعة والثمانين من عمري، وأجد العبارات نفسها تتكرر، ولكن هذه المرة هنا في مكة المكرمة، في الحج الأول ليّ، خصوصاً أنني أجد ذلك يحدث بعفوية من عدد من الحجاج، خصوصاً من غير الأميركيين، إذ يقتربون مني، وبعفوية أسمع عبارات من قبيل: هل أنت جورج بوش الأب؟».

ويتطرق جون لقصة إسلامه فيوضح أنه كان محظوظاً بالتعرف على السيدة الماليزية شريفة سهاربي، التي أصبحت فيما بعد زوجته، فقد وجدت منها كل تعامل جيد، عندما كنت في ورشة عمل في أميركا، وكذلك في ماليزيا، فأعجبت بأخلاقها والتعاليم الإسلامية في التعامل فتزوجتها.

جون يؤكد بحكم تخصصه في علم الاجتماع حرصه على التعرف على كل المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي، وكذلك يسمع كثيراً عن المجتمع السعودي، وعن السعودية عامة ويبين: «أعرف مدى العلاقة المهمة والاستراتيجية بين السعودية وأميركا حتى على المستوى الاجتماعي، فالمصالح المادية سواء فيما يتعلق بتصدير واستيراد الطاقة أو العلوم بين الطرفين من شأنها أن تؤثر في بناء المجتمعين ونحن نعرف كثيراً من السعوديين الذين نهضوا بوطنهم من خلال تبادل الثقافة العلمية لأميركا، وهنالك عدد لا بأس به من الأميركيين الذين عملوا في السعودية، لا سيما في مجال الطاقة».