الأمن السعودي.. تسابق لخدمة ضيوف الرحمن

المصدر: مكة، المدينة- وكالات

يتسابق رجال الأمن المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن، لتوفير سبل الراحة للحجاج والعمل على مساعدتهم وتلبية كل احتياجاتهم، ضاربين أروع الأمثلة النبيلة، والعمل المخلص، والذي ظهر جلياً وسط المشاعر المقدسة، ليرفعوا شعار الحب في العطاء، والعمل بالأمانة، التي تولوها ضمن مهامهم العسكرية والإنسانية والإسلامية.

تلك الوجوه الباسمة تجلت في موقع يعد الأكبر والأبهر على مستوى العالم، حين يجتمع قرابة 2.5 مليون نسمة في موقع واحد، مختلفي اللغات والثقافات والعادات، ويجمعهم توجه وهدف واحد، في تحرك بين المشاعر في الوقت نفسه، ما يحتاج لجهد متقن، وعمل دؤوب أبطاله كانوا رجال الأمن السعودي، حيث استطاعوا أن يوصلوا رسالة سامية عفوية لجميع أصقاع الأرض، بأنهم هنا لخدمة ضيوف الرحمن يتفانون في العطاء والسهر على أمنهم وراحتهم.

لم يكتفِ رجل الأمن في التنظيم والحراسة، فتجدهم يمسكون بعلب الماء البارد المزودة بخاصية الرذاذ، ليقوموا برشه على أجساد الحجيج، ليلطف الأجواء.