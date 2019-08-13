مستشفيات منى تستقبل قرابة 100 ألف حاج

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن المستشفيات الموسمية الأربعة في مشعر منى، الطوارئ، منى الجسر، منى الشارع الجديد، ومنى الوادي، استقبلت منذ اليوم الثامن من ذي الحجة وحتى يوم أمس 99756 حاجاً عن طريق العيادات الخارجية.وقدمت تلك المستشفيات الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن حسب الحالات، ومنها، حالات الإجهاد العام، وأمراض مزمنة (مثل الضغط، والسكر، والقلب)، وأزمات الربو، والأطفال الذين يعانون من التعب لعدم قدرتهم على تحمل حرارة الشمس والازدحام، والمصابين بالأمراض المزمنة نتيجة الإجهاد مع الحركة.

يذكر أن وزارة الصحة وفرّت في جميع مستشفيات مشعر منى الأربعة عددًا من الفرق الطبية في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والجراحة، والباطنية، والعمليات، للتعامل مع جميع الحالات بما فيها حالات الإنعاش القلبي بشكل عاجل. وكالات