شاشات تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، شاشات ذكية تفاعلية إرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في مسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد نمرة بمشعر عرفات، والساحات المحيطة بهما، إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية للحجيج.

وتعرض الشاشات نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن، الذين قدموا لأداء مناسك الحج من شتى بقاع الأرض، وسط الخدمات المتكاملة من كل أجهزة الدولة التي سخّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تنفذ العديد من البرامج المتنوعة خلال حج هذا العام، من استضافة 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين. الرياض- وكالات