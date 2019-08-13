33.24 مليون رسالة هاتفية للتوعية بالمناسك

بلغ عدد الرسائل التوعوية والإرشادية التي أرسلتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية للحجاج بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، «33.244.000» رسالة هاتفية نصية، وذلك لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال في منطقة المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة، عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج، في إطار رسالتها السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته لاسيما ما يتصل بتوعية وإرشاد الحجاج. منى - واس