3 قتلى باشتباكات رعاة ومزارعين في دارفور

المصدر: الخرطوم- أ.ف.ب

قتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين مزارعين ورعاة، في إقليم دارفور غربي السودان. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان: «ارتقت أرواح ثلاثة مواطنين صباح الاثنين بشنقل طوباي، ولاية شمال دارفور، وأصيب واحد بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى».

وأوضح البيان، أن خلفية الأحداث هي حدوث احتكاك بين الرعاة والمزارعين بالمنطقة، في صراع قديم متجدد على الكلأ والمرعى والزرع.

ووفق لجنة الأطباء، فقد أجج النظام السابق الصراع وأسهم في تعميق الأزمة بعدم المساعدة في توفير الحلول المستدامة، وعدم تقديم الجناة للمساءلة القانونية. وطالبت اللجنة، السلطات المحلية بمحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة فوراً، كما حضّت السلطة المدنية القادمة على بحث الحلول النهائية لمنع مزيد من إراقة الدم السوداني.