البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل بشأن اليمن

المصدر: عدن،المنامة - وكالات

رحبت البحرين بدعوة المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالمواجهات التي نشبت في مدينة عدن لعقد اجتماع عاجل على أرض السعودية في خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي.

وتؤكد البحرين أن هذه المبادرة المهمة تجسّد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص، من خلال قيادتها للتحالف العربي، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله.

من جهته، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن مجدداً التزامه الكامل بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة كأولوية، ورحب بالجهود التي تقوم بها السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء. وأبدى المجلس في بيان استعداده للمشاركة في «أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب، ويضمن دور المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي في عملية صنع القرار».