محمد بن زايد يغادر جدة

المصدر: وام

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مودعي سموه - في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة - الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

وكان سموه قد وصل في وقت سابق اليوم الى جدة في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.