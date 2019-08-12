محافظ الحديدة يؤدي صلاة العيد مع أبناء مديرية الخوخة

المصدر: الخوخة - سبأنت

أدى محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع من المصلين من أبناء مديرية الخوخة.

ونقل محافظ الحديدة للجميع تحيات القيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واطلع المحافظ خلال زيارته إلى مخيمات الجابري والعليي والجشة للنازحين بمديرية الخوخة على وضع النازحين في تلك المخيمات، والأضرار التي تعرضت لها مخيماتهم جراء الأمطار، مستمعاً من النازحين إلى أبرز احتياجاتهم.

كما تفقد المحافظ عدداً من المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة ونقل إليهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية.