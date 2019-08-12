الجيش اليمني يحقق تقدماً على جبهة كتاف

المصدر: عدن - وكالات

شنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوماً على مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن. وتركز الهجوم على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية، في مشارف وادي «الفلحوين»، قرب مركز مديرية كتاف. وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة.

إلى ذلك، شنت ميليشيا الحوثي قصفاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، منازل للمدنيين في محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية لــ«سبتمبر نت»: إن ميليشيا الحوثي المتمردة قصفت بالمدفعية الثقيلة منازل مدنيين في مديرية حيس جنوبي المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف المدفعي الحوثي طال منازل اليمنيين شمال المديرية، فيما طالت قذائف أخرى إحدى المزارع بذات المديرية. وذكرت المصادر أن القصف المدفعي الحوثي خلف أضراراً مادية بليغة في ممتلكات ومنازل اليمنيين.