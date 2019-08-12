الحكومة العراقية لم تنفذ من برنامجها سوى 36 %

المصدر: بغداد - البيان

أكد تحالف سائرون العراقي، أن الحكومة الحالية لم تنفذ من برنامجها سوى الثلث، ودعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، إلى أخذ الانتقادات والملاحظات على محمل الجد، كما انتقد تحالف سائرون خيارات عبدالمهدي فيما يتعلق بالمفتشين العموميين، مبيناً أن تلك القرارات تحمل في طياتها محاصصة وتوافقات حزبية تنخر جسد الدولة، على الرغم من تصويت مجلس النواب على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، كونها غير دستورية، وتعد واحدة من أهم بؤر الفساد.

وقال النائب عن التحالف عباس عليوي، في حديث متلفز، إن «الانتقادات التي توجه إلى الحكومة ليست الغاية منها وضع الحجر أمام عجلتها، وإنما من أجل تصحيح مسارها وعودتها إلى برنامجها الحكومي، وتنفيذ فقراته التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بصورة واضحة وصريحة».

وطالب عبدالمهدي بـ «أخذ هذه الانتقادات والملاحظات على محمل الجد، ومعالجة كل السلبيات التي رافقت تنفيذ البرنامج الحكومي»، لافتاً إلى أن «لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي أكدت أن فقرات البرنامج الحكومي متلكئة ولم تصل إلى الحد المقبول، وأن نسبة التنفيذ وصلت إلى 36% فقط».