عودة 13 ألف منتسب و900 ضابط إلى ملاك شرطة نينوى بالعراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، أمس عودة 13 ألف منتسب و900 ضابط إلى ملاك شرطة نينوى.

جاء ذلك في تصريحات للياسري، من مقر قيادة شرطة نينوى،، حيث أكد أمام جميع ضباط ومنتسبي شرطة نينوى المفصولين وكذلك منتسبي دوائر قوى الأمن الداخلي بعودة 13 ألف منتسب و900 ضابط إلى ملاك شرطة نينوى.

وكان النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، كشف في وقت سابق، عن قرب إعادة 4500 منتسب من شرطة نينوى المفصولين إلى الخدمة، معلناً تشكيل لجنة في رئاسة الوزراء لمتابعة قضايا المفسوخة عقودهم من أبناء نينوى في وزارة الدفاع.