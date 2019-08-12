الإفراج عن 1634 سجيناً في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

أطلقت مصلحة السجون المصرية، أمس، سراح 1634 نزيلاً، بموجب عفو رئاسي وشرطي بمناسبة عيد الأضحى.

يأتي القرار تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1024 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقة الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجاً شرطياً.