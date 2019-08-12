مصريو الأقصر يحتفلون بالعيد في ساحات المعابد القديمة

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

خرج الآلاف من المصريين في محافظة الأقصر الغنية بمعابدها الفرعونية، أمس، للاحتفال بعيد الأضحى حيث افترشوا ساحات المعابد القديمة التي شيدها أجدادهم لأداء صلاة العيد.

واستقبلت ساحة معبد الأقصر الفرعونى بميدان مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري آلاف المصلين، كما تجمع آلاف آخرون في ساحات معابد هابو والكرنك وسيتي الأول لآداء الصلاة، وحملت مظاهر الاحتفال عديداً من الطقوس الاحتفالية الخاصة بالأعياد في مصر الفرعونية. وخرجت النساء والأطفال والرجال إلى الجبانات لقضاء الساعات الأولى من أول أيام العيد وسط مقابر موتاهم، إحياء لما كان يعرف بأعياد الموتى التي شهدتها الأقصر قبل آلاف السنين، كما قاموا بتوزيع كعك العيد على زوار المقابر والجبانات.

وتشهد المناطق الأثرية والسياحية في مدن الأقصر حالة من الرواج، حيث تستقبل المدينة آلاف الزائرين الذين يحرصون على زيارة المعابد الفرعونية وركوب عربات الحنطور، كما يخرج الآلاف لشواطىء نهر النيل الخالد والحدائق والمتنزهات.

واعتاد قدماء المصريين، كما يقول المدير العام لآثار الأقصر ومصر العليا، الدكتور محمد عويضة، الاحتفال بالأعياد سعياً للفرحة والسعادة. وكانت الأعياد لدى المصريين القدماء بمثابة تجديد للأحداث المقدسة التي كان يجري الاحتفال بها كل عام، كما تعددت الكلمات التي تعني العيد لديهم.