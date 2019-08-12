4 آلاف فرد لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه

المصدر: مكة المكرمة - واس

جندت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، أكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية إضافة إلى 400 آلة حديثة ومتطورة علاوة على أدوات النظافة ومواد التنظيف والتعقيم لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية والعمل على تطهير وتطييب السجاد ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة.

وتعد نظافة المسجد الحرام من أهم الأعمال التي تقدمها إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، حيث يبلغ عدد القوى العاملة التي تعمل على تطهير وتعطير المسجد الحرام 2874 مشرفاً وعاملاً ويتضاعف العدد تقريباً في شهري رمضان المبارك وذي الحجة، حيث تعمل الإدارة على مدار اليوم دون توقف فيتم غسيل المسجد الحرام بكافة أدواره وساحاته ودوراته ثلاث مرات يومياً كل موقع على حدة، حيث يتم تقسيم المسجد الحرام لعدة مواقع ليتم إنجاز أعمال النظافة في أشد الظروف التي يصعب فيها العمل بشكل لا يؤثر على راحة الحجاج أو المعتمرين ولا يعيق من حركتهم وأداء نسكهم وذلك خلال وقت وجيز مع ضمان جودة العمل.