إصابة 61 فلسطينياً في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية

المصدر: د ب ا

أصيب أكثر من 60 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل الحرم القدسي اليوم الأحد.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن "طواقمها تعاملت مع 61 إصابة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات.

وكانت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الحرم من أجل تفريق آلاف المصلين الذين بقوا بالداخل للحيلولة دون زيارات اليهود له في أول أيام عيد الأضحى.

وأدى أكثر من مئة ألف مسلم صلاة العيد بالمسجد الأقصى اليوم، وظل الآلاف داخله لمنع زيارات اليهود.