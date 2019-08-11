استبعاد أكثر من 60 مترشحاً للانتخابات الرئاسية في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، رفض أكثر من 60 ملفاً لمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن العدد قابل للارتفاع، وذلك لعدم توفر العدد الكافي من التزكيات. وقال عضو هيئة الانتخابات، أنيس الجربوعي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية المحلية: إن الإعلان عن القائمة المقبولة أولياً سيكون يوم الـ14من أغسطس الجاري، على أن يتم يوم الـ31 من الشهر ذاته الإعلان عن القائمة النهائية.

وقبلت هيئة الانتخابات التونسية، حتى أول من أمس، 98 ملفاً لمرشحين للانتخابات الرئاسية، منهم 80 مرشحاً مستقلاً، وذلك بعد أسبوع من فتح باب قبول الترشح للاستحقاق الرئاسي. ويعد الرقم غير مسبوق في تاريخ تونس التي بدأت انتقالاً ديمقراطياً منذ 2011، لكنه من المتوقع أن ينخفض بعد أن تبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ملفات المترشحين.