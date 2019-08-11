كشف مخبأ أسلحة في الجزائر

المصدر: الجزائر ـ وكالات

تمكنت مفرزة تابعة للجيش الجزائري أمس من كشف مخبأ للأسلحة بالقرب من الشريط الحدودي بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود تم الكشف عن مخبأ للأسلحة، به رشاش ثقيل عيار 5.14 ميلمترات مع شريطي ذخيرة، كما عثر على 59 قذيفة هاون و252 طلقة عيار 23 ميلمتراً، و262 طلقة عيار 5.14، وماسورة لرشاش ثقيل 5.14. وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة أوقف عناصر حرس الحدود بتلمسان شخصاً بحوزته مخدرات.

من ناحية أخرى، أوقف عناصر حرس السواحل بسكيكدة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة شخصاً وتم حجز معدات للغطس وآلات صيد المرجان. وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أحبط حرس السواحل بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة محاولات هجرة لـ47 شخصاً على متن قوارب تقليدية.